قناص الشباك يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، حدد وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن جوناثان ديفيد يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن اللعب في صفوف الفريق الكتالوني، هو حلم المهاجم الكندي منذ الصغر.

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وأوضحت بأن إدارة برشلونة تراقب مهاجم ليل منذ عدة أسابيع، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة


ينزل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويُقام اللقاء مساء السبت الموافق 23 نوفمبر على ملعب "بالايدوس"، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة الكرمة.
 

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