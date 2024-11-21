خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للقاء المصري

وأدى الثلاثي التدريبات تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق، وركز خلالها على تدريبات سرعة رد الفعل بجانب التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.