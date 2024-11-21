أعلن عمر سيد معوض إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وانتقل نجل سيد معوض إلى ريال بيتيس قادما من الأهلي في مطلع الموسم الحالي، ليكون ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني بعد عمرو طارق لاعب بيتيس السابق وأحمد حسام ميدو لاعب سيلتا فيجو السابق.

للمرة الثانية.. عمر سيد معوض يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وقال اللاعب عبر إنستجرام “الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر لي أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع”.

وأتم “حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز”.