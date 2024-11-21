إسلام الشاطر: ندفع ثمن اختيار حكام من شمال إفريقيا بسبب الحساسيات

الفجر الرياضي
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر

 

انتقد إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، فكرة وجود حكام شمال إفريقيا لإدارة مباريات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب.

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: هناك حساسيات كبيرة في المباريات مع دول شمال إفريقيا، ومبارتنا أمام تونس على سبيل المثال هي مباراة صعود بشكل كبير، فمن الحكم الذي سأختاره لهذا اللقاء؟.

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وأضاف مدير منتخب الشباب: كيف سنضع حكما من نفس المنطقة للمباراة، وكل حكم له بلد في نفس التصفيات، والكل له فرص وهناك حساسيات كبيرة.

وتابع الشاطر: لماذا لا يتم استقدام حكام من خارج منطقة شمال إفريقيا كمنطقة غرب إفريقيا أو منطقة في القارة، على أن يذهب حكام شمال إفريقيا للتحكيم في مناطق أخرى من القارة.

وأكمل مدير منتخب الشباب: حين سألت سمير عثمان ومهدي عبيد، قالا إن هؤلاء حكام المنطقة، وحين سألت عن تقنية الفيديو قيل لي أن هذا ليس دورنا.

واختتم إسلام الشاطر: تحدثت مع سمير عثمان ومهدي عبيد مسئولا التحكيم في اتحاد شمال إفريقيا بشأن الأخطاء ونعاني معاناة كبيرة، ولا نريد أن نأخذ أكثر من حقنا، أو أن يأخذ منتخب آخر أقل من حقه، ولا أريد أن نتحدث عن التحكيم كثيرا لكن هناك مشكلات واضحة، ولا أريد أن ندفع الثمن.

اسلام الشاطر إفريقيا للشباب الاهلي وانبي منتخب الشباب

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