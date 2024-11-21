نشرة منتصف اليوم.. بيراميدز يصفع الزمالك وكولر يوافق على رحيل هذا اللاعب وإلغاء مباراة الأهلي

الفجر الرياضي
نشرة منتصف اليوم
نشرة منتصف اليوم

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

ضربة موجعة لتشيلسي قبل مواجهة ليستر سيتي

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن معاناة مجم الفريق ريس جيمس من إصابة جديدة وذلك قبل مواجهة ليستر سيتي خارج أرضه ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

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كولر يوافق على رحيل نجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي

أعطى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموافقة على رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال الفترة القادمة.

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خاص| بيراميدز يُجدد عقد محمد الشيبي ويغلق الباب أمام الزمالك.. تفاصيل

تمكن مسؤولو نادي بيراميدز من تجديد عقد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسمين، وذلك بعد أن كان عقده سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

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بيكهام يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب إصابة في الظهر

أظهرت نتائج الأشعة التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا، تعرضه لشد قوي في عضلات الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

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إلغاء إقامة مباراة الأهلي وإنبي للسيدات لعدم وجود سيارة إسعاف

قرر إلغاء إقامة مباراة الأهلي ومضيّفه إنبي في الدوري المصري لكرة القدم النسائية، والتي كانت ستقام اليوم الخميس.

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