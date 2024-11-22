

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، أن جماهير الزمالك هي الداعم الأول للفريق ومجلس الإدارة، وهي السبب في عبور الزمالك الكثير من الأزمات، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك هي سلاح النادي.

أحمد سليمان: جماهير الزمالك سلاحنا وعواد جدد بنصف راتبه



وشدد أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن شعبية الزمالك طاغية ووجد جماهير تعشق الفريق في ليبيا.



وأشاد سليمان بحارسه محمد عواد، مؤكدًا أنه جدد تعاقده مع الزمالك بنصف قيمة راتبه حبًا في النادي، وأشار إلى أن ممدوح عباس أحد عشاق نادي الزمالك ويدعم النادي بكل قوة.