فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير إسبانية ردة فعل نجم ريال مدريد ،فيديريكو فالفيردي، بالقرارات التي اتخذها كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الكتالوني.

وأكدت التقارير أن اللاعب غير سعيد  بالدفع به في مركز الظهير الأيمن خلال المباريات المقبلة.

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وبالرغم من ذلك إلا أن الأوروغوياني قرر التضحية من أجل مصلحة الفريق المدريدي وبذل كل الجهد للظهور بشكل جيد في مركزه الجديد، وذلك في ظل إعتماد مدرب الفريق عليه كأحد أهم الأوراق في تشكيلته.

وشارك فالفيردي في 17 مباراة مع النادي الملكي خلال الموسم الحالي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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