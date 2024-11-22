سعر مرموش يُقربه من ليفربول

الفجر الرياضي
مرموش
مرموش

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن ليفربول على خطوة صغيرة من إنهاء صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق بلاعب مصري جديد.

ليفربول يقترب من مرموش

وأكد الصحفي كريستيان فالك الصحفي الموثوق، أن جناح فرانكفورت هو أحد أهمم أهداف ليفربول خلال الانتقالات الشتوية المقبلة،عمر مرموش الذي جذب أنظار أكثر من ناد للتوقيع معه.

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فرانكفورت يوضح آخر مستجدات مستقبل عمر مرموش وموقفه من البقاء

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مرموش يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ الألماني

وليش فقط ليفربول من بدي ضمه فهناك اندية اخري مهتمه بمرموش مثل بايرن ميونخ، لكن قيمة اللاعب السوقية التي تساوي 50 أو 60 مليون لن تدفعهم للمضي قدمًا في الصفقة، وما قد يستغله ليفربول للتوقيع معه.

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