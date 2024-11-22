نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

تمكن نادي بايرن ميونيخ بقيادة هاري كين من تحقيق الفوز أمام نظيره أوجسبورج بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من البوندسليجا.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد أجسبورج في الدوري الألماني

افتتح هاري كين أول أهداف اللقاء لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء، نفذها كين بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح العملاق البافاري في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كين الذي نفذها بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعاد هاري كين في الدقيقة 5+90 ليسجل الهدف الثالث لصالح بايرن ميونيخ، بعد عرضية من ليون جوريتسكا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كين بقدمه اليمنى ثم تابعها برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.