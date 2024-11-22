أيمن يونس: هذه نصيحتي لـ شيكابالا قبل الاعتزال.. وجوميز لديه تحديات
أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية لأنهم يمتلكون مدير فني ولاعبين مميزين للغاية.
أيمن يونس: مباراة المصري ستكون صعبة
وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المذاع مع الإعلامي أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "بوادر الاستقرار داخل نادي الزمالك يمنحنا ثقة في الفريق لتحقيق النتائج المميزة في الفترة المقبلة، وأحيي مجلس الإدارة على مجهودهم".
وأضاف: "لا بد أن يبدأ الزمالك مباراة المصري بضغط كبير ومحاولة تسجيل هدف مبكر، وجوميز لديه تحديات في منطقة وسط الملعب بسبب إصابة محمد شحاتة".
وأوضح: "أنصح شيكابالا بعدم الاعتزال في نهاية الموسم الجاري ويجب عليه أن يحصل على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وحينها يعتزل".
وتابع: "محمد عواد عانى كثيرا ولكنه عاد متألقًا في الفترة الأخيرة ومن أهم أسباب تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي وحسام حسن لم يقصد التقليل منه بتصريحاته عقب مباراة بوتسوانا".