أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، أنه لاحظ التطور الكبير الذي قدمه المدرب الألماني الحالي للفريق هانزي فليك.

ميسي يشيد بدور فليك في تطوير اللاعبين الشباب في برشلونة

وأشاد ميسي بإصرار فليك على منح اللاعبين الشباب في برشلونة فرصة اللعب، وقد ظهرت مزايا ذلك من خلال طريقة اللعب الرائعة التي يقدمها برشلونة، والذي بدوره يظهر بأفضل شكل له منذ خروج ميسي من النادي منذ ثلاثة أعوام.

وقال ميسي في تصريحات لقناة كتالونيا "تي في 3": "الطريقة التي يؤدي بها الفريق الآن تجعلني فخورا... برشلونة مذهل".

وكان ميسي إلى جانب زملاء آخرين ضمن جيل عظيم في برشلونة مثل أندريا إنيستا وتشافي هيرنانديز، وهم من اللاعبين الذين تخرجوا من الأكاديمية الشهيرة للنادي، فيما يقود حاليا لامين يامال مجموعة جديدة من لاعبي أكاديمية "لاماسيا".

وأضاف ميسي: "هذا حدث حينما وصلت إلى النادي في سن 13 عاما، أعتقد أنه من الرائع أن يحظى هؤلاء اللاعبون الشباب بفرصة في الأعوام الماضية، حينما تمنحهم الفرصة وتعطيهم الثقة، سيردون بتلك الطريقة لأنهم يعلمون أن النادي أهم من أي شخص ويفهمون الطريقة التي يرغب النادي في اللعب بها، هناك أمور جيدة تحدث حاليا مثلما حدثت مع الجيل السابق".

وكان تشافي، المدرب السابق لبرشلونة قبل وصول فليك والذي تمت إقالته الموسم الماضي، أول من منح الفرصة لبناء فريق من الموهوبين، حينما منح لامين يامال الفرصة وهو في عمر 15 عاما فقط، كما فتح تشافي الباب للمدافع ب أو كوبارسي ولاعب الوسط فيرمين لوبيز للانضمام إلى الفريق الأول.

وواصل فليك العمل بنفس الطريقة وذلك رغم أنه وافد جديد على النادي.

وقال فليك عن تصريحات ميسي: "إنه لشرف كبير أن يتحدث أفضل لاعب في برشلونة وفي التاريخ بتلك الطريقة وأن يتابع الفريق وطريقة تطور اللاعبين الشباب، ترى أن قلبه مع الفريق وهذا يعني لنا الكثير كفريق".

ويحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو غدا السبت وهو يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن ريال مدريد.