موعد مباراة الوحدة أمام التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل التعاون ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوحدة، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، المواجهة المرتقبة بين الوحدة والتعاون.

التعاون ضيفًا ثقيلًا على الوحدة في دوري روشن

ويسعى الوحدة تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينايور في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة التعاون، للخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق مع بداية الموسم الحالي لدوري روشن.

في المقابل، يأمل التعاون بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، في الفوز بمباراة الوحدة، لتعزيز موقفه في ترتيب جدول دوري روشن، والدخول في دائرة المنافسة على المربع الذهبي.

ويحتل التعاون المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن متذيل الترتيب فريق الفتح.

موعد مواجهة الوحدة والتعاون في روشن

تنطلق مواجهة الوحدة والتعاون، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

txt

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو آلافيس والقنوات الناقلة

txt

موعد مباراة الجونة ضد غزل المحلة في دوري "نايل" والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمواجهة الوحدة والتعاون في دوري روشن

تنقل مواجهة الوحدة والتعاون عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة SSC SPORT EXTRA 1، ويمكنكم متابعة المباراة عبر الإنترنت، على تطبيق شاهد - shaihd VIP.

مواد متعلقة

عاجل.. مانشستر سيتي يعلن تجديد تعاقده مع بيب جوارديولا

ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتصارعان على ضم نجم برينتفورد

الأكثر قراءة

عاجل - أستاذ تكنولوجيا يحذر: مجال «الكول سنتر» في مرمى نيران الذكاء الاصطناعي

مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أطيب قلب ..إسلام جمال ينعي والدة مي عز الدين

أبويا الروحي ..بسمة بوسيل تكشف سر أغنية من 14 سنة مع الراحل محمد رحيم

عاجل - خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الوظائف التقليدية.. وهذه نصيحتي للشباب

خبيرة أسرية: الطلاق الصامت منتشر بشكل كبير في الأسرة المصرية

الوسواس القهري: مشاهير يكشفون معاناتهم ويكسرون حاجز الصمت تقرير

خبيرة أسرية: تعدد الزوجات يخلق بيئة غير صحية لتربية الأطفال