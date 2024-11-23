موعد مباراة الوحدة أمام التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يحل التعاون ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوحدة، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، المواجهة المرتقبة بين الوحدة والتعاون.

التعاون ضيفًا ثقيلًا على الوحدة في دوري روشن

ويسعى الوحدة تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينايور في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة التعاون، للخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق مع بداية الموسم الحالي لدوري روشن.

في المقابل، يأمل التعاون بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، في الفوز بمباراة الوحدة، لتعزيز موقفه في ترتيب جدول دوري روشن، والدخول في دائرة المنافسة على المربع الذهبي.

ويحتل التعاون المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن متذيل الترتيب فريق الفتح.

موعد مواجهة الوحدة والتعاون في روشن

تنطلق مواجهة الوحدة والتعاون، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الوحدة والتعاون في دوري روشن

تنقل مواجهة الوحدة والتعاون عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة SSC SPORT EXTRA 1، ويمكنكم متابعة المباراة عبر الإنترنت، على تطبيق شاهد - shaihd VIP.