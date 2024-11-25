مباراة الأهلي السعودي والعين اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي السعودي والعين اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا للنخبة 2024.. تترقب جماهير كرة القدم العربية والآسيوية المواجهة المرتقبة بين نادي الأهلي السعودي ونادي العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25. فتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات البطولة، حيث تجمع بين فريقين لهما قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخ عريق في المسابقة.

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مباراة الأهلي السعودي والعين اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

مباراة الأهلي السعودي والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة

يواصل الأهلي السعودي عروضه المميزة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وخطف الصدارة من مواطنه الهلال، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب مجموعة منطقة الغرب، برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال، وفي حال انتصار الراقي على العين سينفرد بالصدارة.

أما العين فيقدم مستويات باهته خلال الموسم الجاري، محليًا وقاريًا، إذ يحتل حاليًا المركز الـ12 والأخير، بجدول ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي اليوم الإثنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ستقام المباراة على ملعب "هزاع بن زايد" في العين، الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

يمكن متابعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي مباشرة عبر عدة قنوات رياضية شهيرة. تشمل القنوات الناقلة:

قناة beIN Sports AFC HD التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية.

قناة Alkass Nine HD القطرية.

قناة الرابعة العراقية.

قناة SSC1 HD السعودية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والعين مباشر عبر الإنترنت

بالإمكان مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال التطبيقات التالية:

تطبيق TOD: يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة وتوصيله بشاشة العرض لمتابعة المباراة مباشرة.

تطبيق شاهد: يتاح تنزيل التطبيق على الهواتف المحمولة ومتابعة المباراة لحظة بلحظة.

المعلقون على مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يشارك عدد من المعلقين المميزين في تغطية مباراة الأهلي والعين، ومنهم:

بلال علام عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia.

خالد الحدي عبر قناة Alkass Nine HD.

مشاري القرني عبر قناة SSC1 HD.

حسن العيدروس عبر قناة beIN Sports AFC HD.

رؤوف خليف عبر قناة الرابعة العراقية.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع ضد العين الإماراتي

من المتوقع أن يعتمد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ريان حامد، سعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جابري فيجا، فراس البريكان.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع ضد الأهلي السعودي

من المتوقع أن يأتي تشكيل نادي العين الإماراتي كالتالي: