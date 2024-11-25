هانسي فليك يطمئن جماهير برشلونة على حالة لامين يامال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طمأن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، جماهير الفريق، على حالة الإسباني الشاب لامين يامال، بعد الإصابة التي لحقت مؤخرًا.

هانسي فليك: لامين يامال يشعر بتحسن كبير

وتعرض لامين يامال في بداية الشهر الجاري، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكان قد أعلن برشلونة في بيان رسمي، عن تعرض النجم الإسباني البالغ من العمر 17 عاما، لإجهاد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، دون تحديد مدة غيابه.

وقال هانسي فليك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين "لامين يامال يشعر بتحسن كبير، لقد قدم أداءً جيدًا للغاية اليوم".

وأضاف مدرب برشلونة "سيغيب عن المباراة ضد بريست لأننا سنكون حذرين ولكننا نأمل أن يعود لامين يوم السبت، ربما على مقاعد البدلاء. على أي حال، ليس لدينا أي عجلة".

ويستعد برشلونة لمواجهة سهلة نسبيًا أمام بريست الفرنسي، يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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