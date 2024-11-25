منتخب مصر للشباب يركز على حسم التأهل في مواجهة تونس الحاسمة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لمباراة حاسمة أمام تونس غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

منتخب مصر للشباب يركز على حسم التأهل

ويتدرب المنتخب في الإسماعيلية، حيث يسعى لتحقيق الفوز وحجز تذكرة التأهل الثانية إلى البطولة القارية.

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لحظة تسلم منتخب مصر للناشئين كأس ببطولة شمال إفريقيا "صور"

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حظوظ منتخب مصر للشباب للتأهل في تصفيات شمال إفريقيا

بعد تعثر الجزائر أمام تونس والخسارة 2-1، وفرحة المغرب بفوزه الكبير على ليبيا 4-0، تأكد تأهل المنتخب المغربي بعد رفع رصيده إلى 10 نقاط.

بينما يتنافس منتخب مصر صاحب الـ4 نقاط مع تونس المتصدر بـ6 نقاط على البطاقة الثانية للتأهل، بعد أن تراجعت الجزائر إلى المركز الأخير بنقطتين وليبيا بلا نقاط.

ويسعى الفراعنة الشبان إلى التأهل عبر الفوز بأي نتيجة على تونس، رغم الصعوبات التي يواجهونها، مثل الإصابات التي ضربت العديد من اللاعبين الأساسيين.

ورغم الاستعدادات القصيرة والظروف الاستثنائية، يبقى المنتخب المصري متمسكًا بالأمل في بلوغ النهائيات، مدعومًا بروح قتالية عالية وتحفيزات كبيرة من الجهاز الفني بقيادة ميكالي.

 

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