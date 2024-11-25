تشكيل النصر الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الغرافة القطري بعد قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والغرافة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والغرافة مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

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شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الغرافة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

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موعد مباراة النصر اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024

تشكيل النصر أمام الغرافة

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حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، ال فتيل، بوشل.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، مونتيرو.

خط الهجوم: رونالدو، ماني، جابرييل.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والغرافة

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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