الإسماعيلي يكشف عن رغبته في استعارة نجم الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن رغبتهم في ضم عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة في حال رفع إيقاف القيد.

الإسماعيلي يكشف عن رغبته في استعارة الساعي

وفي تصريحاته الإذاعية، قال حمد إبراهيم: "أود أن نضم عمر الساعي، فهو إضافة كبيرة للفريق إذا تم رفع إيقاف القيد".

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مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه بنظام الدوري الجديد

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أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على بتروجيت

وأضاف: "الساعي لاعب ذو إمكانيات عالية، وأنا على تواصل دائم معه، وأعتقد أنه يحتاج إلى جهد وصبر ليحقق النجاح، سواء في الأهلي أو في أي مكان آخر". 

‏وأشاد حمد إبراهيم بعقلية الساعي وانضباطه، مؤكدًا أنه يتمنى أن يحقق اللاعب النجاح في مكانة كبيرة، سواء مع الأهلي أو في فريق آخر.

وفيما يخص فوز الإسماعيلي على بتروجيت، أكد حمد إبراهيم أن الانتصار كان مهمًا أمام فريق قوي، حيث كان لدى بتروجيت دوافع كبيرة بعد تعادله مع بيراميدز ومودرن سبورت.

واختتم حديثه قائلًا: "الحمد لله على النقاط الثلاث، وكان سيسبب لي حزنًا كبيرًا إذا لم نفز من أجل جمهورنا الذي يساندنا دائمًا".

 

 

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