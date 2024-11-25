موقف ليفربول من تجديد عقد صلاح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف ليفربول الإنجليزي من تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

موقف ليفربول من تجديد عقد صلاح

وأشار موقع ذا أثلتيك البريطاني إلى أن ليفربول حريص على الاحتفاظ بمحمد صلاح الذي يعتبر اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الريدز لكنهم يعلمون أن أي عرض يجب أن يكون منطقيًا من الناحية المالية أيضًا.

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وأكد الموقع البريطاني أن مفاوضات ليفربول مع رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح بشأن تجديد عقده كانت إيجابية ومستمرة.

وأوضح الموقع البريطاني أن أنه لم يكن هناك أي عرض رسمي من الدوري السعودي حتى الآن لصلاح وأن المدير الرياضي للدوري السعودي ينتظر الوقت المناسب للتحرك من أجل الفرعون المصري.

ولفت الموقع البريطاني أن محمد صلاح كان قد كشف في تصريحات عقب مباراة ليفربول وساوثهامبتون أن الحمر لم يقدم له أي عروض بشأن تجديد عقده.

وأفاد الموقع البريطاني بأن عقد محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا مع ليفربول ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وارتبط بالانضمام إلى الدوري السعودي.

وألمح الموقع البريطاني أن صلاح سجل هدفين في فوز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

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