أرسنال يقتحم سباق التعاقد مع نجم ميلان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام النادي الإنجليزي آرسنال بلاعب ميلان، تيجاني رايندرز، وبذلك ينضم آرسنال للسباق والذي يضم بالفعل عددًا من الأندية الكبري في أوروبا.

أرسنال يقتحم سباق التعاقد مع تيجاني

وقد لفت لاعب الوسط الهولندي الأنظار بأدائه المتميز مع الفريق الإيطالي منذ الموسم الماضي وخاصة هذا الموسم، وقد انتشرت مؤخرًا أقاويل بإمكانيه الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق يرغب بشده في ضمه لإنه يري أن رايندرز هو الحل الأفضل لمشاكل وسط آرسنال والتعويض الأفضل لجرانيت تشاكا الذي رحل صيف 2023.

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