تريزيجيه أساسيًا في تشكيل الريان لمواجهة بيرسبوليس بدوري أبطال آسيا

تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، المواجهة المرتقبة بين الريان القطري وبيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

التشكيل الرسمي لمواجهة الريان وبيرسيوليس في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب أحمد بن علي معقل النادي القطري، أحداث مواجهة الريان وبيرسبوليس، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقد أعلن المدرب القطري يونس علي، التشكيل الرسمي لفريق الريان، وجاء كالتالي:-

باولو فيكتور - مراد ناجي - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا - عبدالعزيز حاتم - روجر غيديس - أندريه أمارو - محمد سراج - عميد محاجنه - أشرف بن شرقي - محمود تريزيجية.

في المقابل، أعلن الإسباني جاريدو، التشكيل الرسمي لفريق بيرسيوليس، وجاء كالتالي:-

جندوز - فراجي - محمدي - ريجي - الكناني - اليبور - أحمد زاده - أميريج - غفيليساني - جواو - خودابانديلو.

ويحتل الريان المركز التاسع في ترتيب جدول مجموعة الشرق، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بيرسبوليس في المركز العاشر برصيد نقطتين.

القنوات الناقلة لمواجهة الريان وبيرسيوليس في دوري أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة مواجهة الريان القطري وبيرسبوليس الإيراني، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وتحديدًا على قناة SSC SPORT 1 HD.