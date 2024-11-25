مؤتمران صحفيان مساء غدا الثلاثاء لـ علي ماهر والنيجيري ايما اولاريواجي المدير الفني لإنيمبا

تستضيف قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد مساء غدا الثلاثاء المؤتمرين الصحفيين الخاصين بالكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والنيجيري ايما اولاريواجي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري.

مؤتمران صحفيان غدا قبل لقاء المصري وإنيمبا

وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريقين معًا والمقرر اقامتها على الملعب ذاته في السادسة مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يبدأ المؤتمر الصحفي علي ماهر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا وذلك قبل مران المصري الذي سيبدأ في الرابعة والذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة.

فيما سيبدأ المؤتمر الصحفي للنيجيري أولاريواجي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً قبل نصف الساعة من مران الفريق الذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة أيضًا.

هذا ومن المقرر أن يدير كلا المؤتمرين الإعلامي محمد السيسي المنسق الإعلامي للمباراة والمعين من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".