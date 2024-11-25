لجنة الحكام تكشف حقيقة إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بيانًا رسميًا عبر صفحتها على فيس بوك، نفت فيه ما تم تداوله بشأن إيقاف الحكم محمد معروف عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري.

حقيقة إيقاف محمد معروف

وأوضحت اللجنة أنها تابعت ما تم نشره من تصريحات منسوبة لها أو لأعضائها، والتي تضمنت آراء شخصية حول بعض الحالات التحكيمية أو قرارات إيقاف حكام، وأكدت أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة.

txt

لجنة الحكام تحسم جدل حالات مباراة الأهلي والاتحاد وحقيقة توقيع عقوبات على معروف

txt

محمد فاروق: غياب اتحاد كرة قوي سبب ضعف لجنة الحكام

كما شددت اللجنة على أنه سيتم الإعلان عن أي معلومات تخص الشأن التحكيمي عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة فقط.

وأعربت اللجنة عن احترامها الكامل للإعلاميين، داعية إياهم إلى التأكد من الأخبار من مصادرها الرئيسية.

 

اتحاد الكرة الاهلي والاتحاد السكندري الاتحاد السكندري الأهلي والاتحاد الأهلي الحكم محمد معروف ايقاف الحكم توقيع عقوبات حقيقة ايقاف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

لتحسين الأداء.. رابطة الأندية تدرس زيادة بدلات الحكام وتخصيص مكافآت لأفضل حكم

لجنة الحكام تنظم محاضرة فنية لمعرفة طرق لعب فرق الدوري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في محافظة قنا

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

مجدي الهواري يودع محمد رحيم برسالة مؤثرة عن الإنسانية والتقدير

ريم مصطفى: إطلالة ساحرة تستحوذ على الأنظار واستعداد مكثف لرمضان 2025

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا