موعد مباراة إمبولي المقبلة عقب التعادل أمام أودينيزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أودينيزي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إمبولي القادمة في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق إمبولي في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أي سي ميلان، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإيطالي، يوم 30 نوفمبر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب سان سيرو.

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وستنطلق صافرة مباراة ميلان ضد إمبولي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وستنقل مباراة ميلان ضد إمبولي عبر قناة Ad sports premium 1HD.

الدورى الايطالى فريق أودينيزي ملعب سان سيرو
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