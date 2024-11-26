يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025

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.. يترقب عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، ومحبو النادي الأهلي، مباراة الفريق الأحمر ضد استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025. وتأتي هذه المواجهة في إطار المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الأهلي فرق شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره الأفريقي، لتجنب المفاجآت والابتعاد عن الحسابات المعقدة للتأهل، والاستمرار في الزحف نحو لقبه الثالث عشر في البطولة.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي ونادي ستاد أبيدجان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025

الأهلي يواجه نادي ستاد أبيدجان: مواجهة صعبة في الدوري المصري الممتاز

يستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة وصعبة أمام منافسه العنيد، ستاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025. زيعول المارد الأحمر على عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى خبرة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

من جانبه، يسعى الفريق الإيفواري إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، وإحراج حامل اللقب القاري في عقر داره ووسط جماهيره.

موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

تقام مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024. وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق بداية قوية في البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن نقلها لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان مجانًا عبر التردد الأرضي. هذا بالإضافة إلى قنوات beIN Sports التي تمتلك حقوق بث المباراة في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم بث المواجهة على قناة beIN Sports HD 2.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

تردد قناة beIN Sports HD 2

نايل سات:

- التردد: 11054

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

- الخطأ: 2/3

- التردد: 11054 - الاستقطاب: أفقي - الترميز: 27500 - الخطأ: 2/3 سهيل سات:

- التردد: 10810

- الاستقطاب: عمودي

- الترميز: 27500

- الخطأ: 2/3

تردد قناة أون تايم سبورت

نايل سات:

- التردد: 11861

- الاستقطاب: عمودي

- الترميز: 27500

- الخطأ: 3/4

- الجودة: HD

- التردد: 11861 - الاستقطاب: عمودي - الترميز: 27500 - الخطأ: 3/4 - الجودة: HD عرب سات:

- التردد: 11747

- الاستقطاب: عمودي

- الترميز: 27500

- الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت

لمشاهدة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان عبر قناة أون تايم سبورت، يمكن تثبيت القناة باتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى القائمة الخاصة بالجهاز ثم الدخول إلى قسم الإعدادات.

2. النقر فوق تبويب التثبيت اليدوي.

3. اختيار القمر الصناعي الخاص بالقناة.

4. كتابة بيانات التردد في الأماكن المخصصة لها.

5. النقر على بحث والانتظار حتى الانتهاء من البحث.

6. النقر على حفظ لتكون القناة ضمن قنوات الجهاز.

معلق مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

أسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان للمعلق علي محمد علي، الذي سيقدم تغطية شاملة ومميزة لأحداث اللقاء.

تشكيل الأهلي ضد ستاد أبيدجان



من المتوقع أن ييكون تشكيل الأهلي ضد ستاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، كالآتي وفقًا لاختيارات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.