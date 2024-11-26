حسين الشحات يضاعف النتيجة في شباك استاد ابيدجان

الفجر الرياضي
حسين الشحات
حسين الشحات

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي واستاد ابيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا.

واستطاع محمود عبد المنعم كهرباء تسجيل أولى أهداف المارد الأحمر   بعد مساهمة من أفشة مع حلول الدقيقة 14 من عمر اللقاء.


وسجل محمد مجدي افشة الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 21 بينما ضاعف حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 26.


تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود كهربا

أبطال إفريقيا أحمد نبيل كوكا أحداث الشوط الأول استاد أبيدجان محمود عبد المنعم كهربا

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