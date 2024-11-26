استاد ابيدجان يقلص الفارق مجددا أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تجري الان أحداث الشوط الثاني  من مباراة الأهلي واستاد ابيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا.

 

وسجل رجيرو اسالي هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة رباعلية مقابل هدفين

واستطاع  محمود كهرباء تسجيل هدف فريقه الرابع في الدقيقة 48 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة رباعية مقابل هدف وحيد.


وكان محمود عبد المنعم كهرباء افتتح  تسجيل  الأهداف للمارد  الأحمر   في الشوط الأول بعد مساهمة من أفشة مع حلول الدقيقة 14 من عمر اللقاء.


وأضاف محمد مجدي افشة الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 21 بينما ضاعف حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 26.

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وعلى الجانب الاخر سجل كاسوم كوني الهدف لاستاد ابيدجان في الدقيقة 30.

تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود كهربا

بطولة دوري أبطال إفريقيا عمر كمال عبد الواحد محمود عبد المنعم كهربا
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