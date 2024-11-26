كرونسلاف يورتشيتش: انطلاقة قوية لبيراميدز رغم بعض التحفظات

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالبداية القوية والانتصار الكبير الذي حققه في بداية مشواره بدور المجموعات لدوري الأبطال بعد الانتصار على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف، وبجانب الأهداف والانتصار الكبير فهو سعيد بشدة بالأداء الذي قدمه الفريق في تلك المواجهة، كونها انطلاقة قوية في دور المجموعات.

أضاف يورتشيتش في المؤتمر الصحفي أنه برغم سعادته بالأداء والنتيجة ولكنه غير سعيد بنقطتين، أولهما عدم التسجيل مبكرا في اللقاء وكان بالإمكان التسجيل مبكرا. بجانب عدم سعادته بالهدف الذي تلقاه الفريق على غير مجريات الأمور وكان من المهم عدم استقبال هذا الهدف، وسنعمل على ذلك في المرحلة المقبلة، مشيدا بالأداء الرائع الذي قدمه أحمد عاطف قطة، مؤكدا أنه سيكون أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

شدد المدير الفني على أنه يعمل مع اللاعبين على الفعالية الهجومية وأنه بالرغم من تسجيل خمسة أهداف إلا أن الفريق أضاع الكثير من الفرص، وإذا سجلنا خمسة أهداف في كل مباراة فهذا شيء رائع، مشيدا في ذات الوقت بالحارس أحمد الشناوي مؤكدا أنه الحارس الأفضل في مصر من وجهة نظره.

المدير الفني أوضح أنه سيعمل على التركيز جيدا في مباراتي دجوليبا المالي والترجي التونسي خارج الأرض، وسيتم التحضير لهما بتركيز كبير، موضحا أن رمضان صبحي لاعب من الطراز الفريد ووجوده إضافة قوية، وسيحصل على الكثير من الفرص مستقبلا لأنه لاعب رائع بالفعل.