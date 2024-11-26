تشكيل برشلونة الرسمي ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة بريست ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة وبريست على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وبريست في دوري أبطال أوروبا اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة ضد بريست

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: أولمو، ليفاندوفسكي، رافينيا.

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