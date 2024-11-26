تشكيل آرسنال الرسمي أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سبورتنج لشبونة اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحل آرسنال الإنجليزي ضيفا ثقيلا على منافسه سبورتنج لشبونة مساء اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة المرتقبة على ملعب خوسيه ألفالادي، والذي يترقبه عشاق الجانرز في كل مكان لمشاهدة المباراة.

تشكيل أرسنال ضد لشبونة

رايا، تيمبر، جابرييل، ساليبا، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

سبورتنج لشبونة: إزراييل، سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي، إيناسيو، هيولماند، كويندا، إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

يذكر أن أرسنال يتواجد في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد سبورتينج لشبونة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.