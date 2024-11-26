أتلتيكو مدريد يكتسح سبارتا براغ بسداسية في دوري أبطال اوروبا

الفجر الرياضي
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين سبارتا براغ التشيكي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024.

وحقق الروخي بلانكوس فوزًا عريضًا على نظيره سبارتا براغ بسداسية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب إيباد أرينا معقل النادي التشيكي، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مواجهة أتلتيكو مدريد وسبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا

افتتح أتلتيكو مدريد أولى أهدافه في اللقاء عن طريق المهاجم الأرجنتيني جولييان ألفاريز في الدقيقة 15، من ركلة حرة مباشرة نفذها ألفاريز بطريقة مميزة على يمين حارس النادي التشيكي.

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ثم أضاف ماركوس يورينتي الهدف الثاني لأتليتكو في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بعد أن أرسل عرضية داخل منطقة جزاء أخطأ حارس مرمى فريق سبارتا في تقديرها، لتسكن الشباك.

وعاد جولييان ألفاريز ليحرز ثاني أهدافه والثالث لفريقه الروخي بلانكوس في الدقيقة 59، بعد تمريرة مميزة من زميله جوليانو سيميوني داخل منطقة الجزاء ليسددها ألفاريز بقوة في شباك سبارتا.

وفي الدقيقة 70، أحرز البديل أنطوان جريزمان رابع أهداف الروخي بلانكوس، من صناعة متقنة من زميله ماركوس يورينتي داخل منطقة الجزاء ليستلمها المهاجم الفرنسي ويسددها داخل شباك النادي التشيكي.

وأحرز البديل أنخل كوريا الهدف الخامس لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 85.

وقبل نهاية اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة 90، عاد أنخل كوريا ليختتم مهرجان الأهداف ويسجل الهدف السادس.

وبتلك النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز التاسع في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سبارتا براغ في المركز الثامن والعشرون برصيد 4 نقاط.

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