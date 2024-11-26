القسم الثاني (ب) .. تلا يستضيف كفر الشيخ والاوليمبي يواجه الأسطول والمالية مع بايونيرز

تنطلق يوم الاربعاء في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة العاشرة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب كالتالي:

المجموعة الخامسة

1- مالية كفر الزيات مع بايونيرز

على ملعب المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 17 نقطة فريق

بايونيرز صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عبد الظاهر برصيد 9 نقاط.

2- شباب تلا مع كفرالشيخ

يستضيف ملعب ميت خاقان لقاء صعب بين فريق شباب تلا صاحب المركز السابع بقيادة فؤاد سلامه برصيد 11 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 13 نقطة.

3- ميجا سبورت مع شباب القزازين

يشهد ملعب نادي شربين لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق ميجا سبورت وصيف المجموعة بقيادة جاد توفيق برصيد 15 نقطةمع فريق شباب القزازين صاحب المركز الثامن بفيادة ابراهيم العدل برصيد 10 نقاط.

4- إتحاد نبروه مع دكرنس

يستقبل ملعب نبروه لقاء فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الثالث بقيادة محمد عبد الله برصيد 15 نقطةمع فريق دكرنس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة سامح العربي برصيد 9 نقاط.

5- دمياط مع الصيد بالمحلة

على ملعب غزل دمياط يلعب فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة ميدو الدبيسي برصيد 3 نقاط مع فريق الصيد بالمحلة صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 14 نقطة.

المجموعة السادسة

1- طلائع الاسطول مع الاوليمبي

على ملعب القوات البحرية براس التين يحل فريق الأوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير برصيد 19 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق طلائع الاسطول صاحب المركز التاسع بقيادة علاء المني برصيد 8 نقاط.

2- العاب دمنهور مع الجزيرة بمطروح

على ملعب نادي مياه البحيرة يستقبل فريق العاب دمنهور صاحب المركز السادس بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد 10 نقاط فريق الجزيرة المطروحي صاحب المركز العاشر بقيادة باسم الرجال برصيد4 نقاط.

3- الحمام مع الزهور بمطروح

يستضيف نادي الاوليمبي لقاء فريق الحمام صاحب المركز السابع بفيادة محمد كابوريا برصيد 10 نقاط فريق الزهور بمطروح متذيل المجموعة بقيادة رمضان عرفة برصيد 4 نقاط.

4- المجد السكندري مع اصحاب الجياد

على ستاد الاسكندريه بابو قير يواجه فريق المجد السكندري صاحب المركز الرابع بفيادة فخر الدين صبري برصيد 14 نقطة فريق اصحاب الجياد صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صديق برصيد 9 نقاط.



5- الهلال بالضبعة مع شباب كوم حمادة



على ملعب شباب الضبعة يلعب فريق الهلال الضبعة صاحب المركز الثالث بقيادة على عاشور برصيد 14 نقطة مع فريق شباب كوم حمادة صاحب المركز الخامس بقيادة برصيد 12 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة

1- مالية كفر الزيات 17 نقطة

2- ميجا سبورت 15 نقطة

3- إتحاد نبروه 15 نقطة

4- صيد المحله 14 نقطة

5- كفر الشيخ 13 نقطة

6- بيلا 11 نقطة

7-شباب تلا 11 نقطة

8- شباب القزازين 10 نقاط

9- بايونيرز 9 نقاط

10- دكرنس 9 نقاط

11- بني عبيد 8 نقاط

12- دمياط 3 نقاط

المجموعة السادسة

1- الأوليمبي 19 نقطة

2- دلفي 16 نقطة

3- الهلال الضبعة 14 نقطة

4- المجد السكندري 14 نقطة

5- كوم حمادة 12 نقطة

6- دمنهور 10 نقاط

7- الحمام 10 نقاط

8- اصحاب الجياد9 نقاط

9- طلائع الأسطول 8 نقاط

10- الجزيرة المطروحي 4 نقاط

11- الزهور بمطروح 4 نقاط