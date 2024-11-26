مكافآت خاصة لمنتخب الشباب بعد التأهل لأمم إفريقيا

قرر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، منح لاعبي منتخب الشباب مكافآت فورية تقديرًا لأدائهم الاستثنائي في مواجهة تونس، حيث تمكن الفراعنة من تحقيق فوز ثمين بهدف رائع، رغم استكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحدهم في الدقيقة 15، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وعمّت أجواء الفرح بين اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، بعد الفوز والصعود رسميًا إلى نهائيات البطولة القارية.

ويأتي هذا التأهل بعد تفوق منتخب مصر للشباب على نظيره التونسي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.