خالد الغندور: لم أختلق أزمة فتوح وأحترم كافة الجماهير وهدفي الحيادية والدفاع عن الحق

قال الإعلامي خالد الغندور، إن من حق الإعلاميين أن يدافعون عن أنديتهم في القنوات الفئوية ولكن في القنوات العامة يجب على الإعلاميين الحيادية وأحترام كافة الأندية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" البعض انتقدني بسبب خبر عن أحمد فتوح وقالوا انني الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وكان يجب أن لا أذكر الخبر من الأساس ولكن نفس تلك الجماهير كانت تتطالب كابتن أحمد شوبير بالحيادية قبل إنضمامه لقناة الأهلي".

وأضاف: "لم اختلق موضوع فتوح والموضوع بدأ من جانب الأستاذ ممدوح عباس المساند بقوة لنادي الزمالك ومجلس إدارته، فلماذا يتم انتقاد الإعلام الذي يحاول تقويم لاعب بعد أكثر من مشكلة خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل:" هنا نحن في قناة عامة ونحترم كل الأندية والجماهير، بنتعرض لضغوط صعبة جدًا ضدنا في البرنامج والسوشيال ميديا لا تقبل الانتقاد سواء للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك".

واختتم: "من حقك أن تساند ناديك ولكن الحيادية هي الدفاع عن الحق وليس الوقوف في المنطقة الرمادية".