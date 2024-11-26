مدرب ستاد أبيدجان: الأخطاء كلفتنا الكثير لكن خبرة الأهلي صنعت الفارق

الفجر الرياضي
ستاد أبيدجان
ستاد أبيدجان

تحدث ديوريه سيرجي آلان المدير الفني لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بعد خسارة فريقه أمام النادي الأهلي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على  استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

مدرب ستاد أبيدجان: الأخطاء كلفتنا الكثير لكن خبرة الأهلي صنعت الفارق 

وتحدث ديوريه سيرجي آلان خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:"كانت المباراة علي مستوي عالي كما توقعت قبل اللقاء وصرحت امس".

وأضاف: "سجلنا هدفين اليوم وهذا دليل كبير على وجود تنافسية في لقاء اليوم، وسوف نتعلم من دروس اللقاء اليوم للاستفادة من المباريات المقبلة".

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وأردف:"عقب المباراة أخبرت اللاعبين،أن نتيجة 4-2 جيدة وكبيرة بالفعل، لكنها توحي بأنهم قادرون على تقديم نتيجة أفضل في المباريات القادمة".

وأنهي: “الحقيقة أن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الكثير بينما صنعت خبرات فريق الأهلي الفارق لكننا لن نغير من أسلوبنا لأن الأخطاء كانت فردية من بعض اللاعبين".

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ستاد أبيدجان في المركز الأخير.

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