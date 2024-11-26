خالد الغندور: فتوح أساسيا ومركز جديد لزيزو بالكونفدرالية وظهور إيشو

الفجر الرياضي
فتوح
فتوح

قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، استقر على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية.

خالد الغندور: فتوح أساسيا ومركز جديد لزيزو بالكونفدرالية وظهور إيشو

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز قرر الدفع بـ أحمد فتوح أساسيًا على حساب المغربي محمود بنتايك وأحمد عبد الرحيم إيشو فى مركز الجناح كما قرر البرتغالى توظيف زيزو فى مركز 10 ليكون التشكيل الأقرب كالتالى".

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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واختتم:" تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الغد سيكون محمد عواد - حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح - عبد الله السعيد – دونجا – زيزو - الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي".

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