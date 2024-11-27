برشلونة يخطط للحصول على توقيع نجم رايو فاليكانو

الفجر الرياضي
فليك
فليك

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لخطف أحد اللاعبين في صفوف رايو فاليكانو لدعم الخط الخلفي خلال الموسم الحالي.

برشلونة يريد ضم أندرية راتيو

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة يرغب في دعم مركز الظهير الأيمن بصفقة جديدة، ومن بين الأسماء المرشحة أندريه راتيو، نجم رايو فاليكانو.

وأردفت إلى أن برشلونة اتخذ إجراء بالفعل وتمت الاتصالات مع اللاعب من أجل معرفة موقفه من الانتقال إلى البارسا.

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وذكرت أن مدرب برشلونة هانز فليك معجب بأداء جول كوندي في الجهة اليمنى من الدفاع، وهو المركز الذي شغله أيضا بنجاح رونالد أراوخو، الذي يقترب من العودة بعد إصابة طويلة، لكن الإدارة قررت إضافة اسم جديد في هذا المركز.

وأضافت أن إدارة برشلونة كلفت كشافي اللاعبين بعمل تقرير عن اللاعب الروماني الذي قدم أداء جيدا في بطولة اليورو الأخيرة.
وانتقل راتيو إلى رايو فاليكانو في صيف 2023 قادما من هويسكا، ولديه عقد مع النادي المدريدي حتى يونيو/حزيران 2028.

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