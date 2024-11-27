فرديناند يدافع عن صلاح ويفسر تصريحاته الأخيرة

الفجر الرياضي
صلاح
صلاح

كشف ريو فرديناند أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، رأيه في تصريحات المصري محمد صلاح نجم ليفربول، حول مستقبله.

فرديناند: تصريحات صلاح لا تقلل من ليفربول

خرج صلاح، بتصريحات جديدة حول مستقبله حيث قال أنه محبط بسبب عدم تلقيه أي عرض من ليفربول لتجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن احتمالات رحيله باتت أقوى من بقائه.

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معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وقال فرديناند في تعليقه على تصريحات محمد صلاح قائلًا: “لا أرى أن تصريحاته تقلل من نادي ليفربول، هو يحاول الضغط بعض الشيء على الإدارة”.

وتابع فرديناند قائلًا: "أحب الشفافية وأحب الثقة التي يتحدث بها، لا أعتقد أنه قال شيئا غير محترم، كان يوضح الحقائق ويتساءل عن وضعه الحالي".

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