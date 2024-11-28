الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا .. مباراة الزمالك و بلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الفجر الرياضي
مباراة منتخب الزمالك
مباراة منتخب الزمالك وبلاك بولز

شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025.. يترقب عشاق الكرة المصرية والأفريقية في جميع أنحاء العالم موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025. وتعد هذه المباراة من المباريات الهامة في بداية مشوار الفارس الأبيض القاري، حيث يسعى الفريق للحفاظ على لقبه وإثبات قوته في البطولة الأفريقية. 

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك وبلاك بولز من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز اليوم

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية 2024-25

تعتبر هذه المباراة مهمة جدًا للزمالك في بداية مشواره في كأس الكونفدرالية، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز قوي يعزز موقفه في المجموعة ويمنحه دفعة معنوية بعد التعثر الأخير في الدوري الممتاز. ستكون المباراة أيضًا اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد الفريق للبطولات القارية هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن المباراة في الكونفدرالية، فإن نتائج الزمالك في البطولة الأفريقية قد تؤثر على ترتيب الفريق في الدوري المصري. الفوز في الكونفدرالية قد يعزز روح الفريق وينعكس إيجابيًا على أدائه في الدوري، بينما في حال التعثر قد يؤثر ذلك على معنويات اللاعبين ويعقد موقفهم في الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

  • الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة ستكون ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، حيث يلتقي الفريقان في إطار منافسات كأس الاتحاد الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

 

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز هي:

  1. beIN Sports HD 2 - القناة المشفرة التابعة لشبكة بي إن سبورتس.
  2. أون تايم سبورتس - القناة المصرية المجانية، والتي ستنقل المباراة عبر التردد الأرضي على القمر الصناعي نايل سات.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق تود (TOD)، الذي يوفر بثًا مباشرًا للمباراة.

معلق المباراة وحكم المباراة

 

  • المعلق: أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري محمد فوزي.
  • الحكم: يُدير المباراة الحكم الجيبوتي محمد ديرانيح، الذي تم تكليفه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز

 

يدخل الزمالك المباراة بتشكيلة متوازنة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز. التشكيل المتوقع للزمالك سيكون كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد
  • الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايك
  • الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبدالله السعيد
  • الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو

 

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك المصريمصري
المصري البورسعيدي مصري
بلاك بولزموزمبيقي
إنيمبانيجيري


 

 

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