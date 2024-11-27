ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي في التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

شهد التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025 تواجد خمسة لاعبين مصريين، حيث تم اختيار ثنائي النادي الأهلي وثلاثة من لاعبي نادي بيراميدز، وفقًا للتقييمات الصادرة عن موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات وتحليل أداء اللاعبين.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي: ضم التشكيل كلًا من:

  • محمد مجدي "أفشة": حصل على تقييم مميز بلغ 8.8 من 10.
  • محمود عبد المنعم "كهربا": حقق أداءً لافتًا بتقييم 8.9 من 10.

نادي بيراميدز: شهد التشكيل تألق ثلاثي الفريق:

  • رمضان صبحي: تصدر قائمة التقييمات بحصوله على 9.2 من 10.
  • إبراهيم عادل: حاز على تقييم 9.1 من 10.
  • أحمد عاطف قطة: نال تقييمًا جيدًا بلغ 8.1 من 10.

نتائج مباريات الجولة الأولى

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات العديد من المباريات المثيرة، وجاءت نتائجها كالتالي:

مازيمبي 0 - 0 مولودية الجزائر

يانج أفريكانز 0 - 2 الهلال

صن داونز 0 - 0 مانييما

الأهلي 4 - 2 ستاد أبيدجان

بيراميدز 5 - 1 ساجرادا

الرجاء 0 - 2 الجيش الملكي

شباب بلوزداد 1 - 2 أورلاندو بايرتس

الترجي 4 - 2 دجوليبا

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