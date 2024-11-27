تشكيل انيمبا النيجيري لمباراة المصري بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
إنيمبا النيجيري
إنيمبا النيجيري

أعلن النيجيري ايماولاريواجي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره  فريق المصري والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

تشكيل انيمبا لمباراة المصري بالكونفيدرالية

وضمت التشكيلة الأساسية كل من هنري اني لحراسة المرمى، موسيس اديكوي،  انوسينت اوكي، أو انا انوه، ايمو اودو لخط الظهر، شيندو اوفيري، عبد الله فاتاي، أكيني اوازي لخط الوسط، نويكي كالو، اسحق ساركي، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

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تعرف على تشكيل المصري لمباراة انيمبا بالكونفيدرالية

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القنوات الناقلة لمباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى فى مجموعات الكونفدرالية

فيما ضمت قائمة البدلاء ناثانيل اسيبي لحراسة المرمى، أكيميدنتشي ايمو، هابي ايزي، جوزيف اتولي، اونياكا، دانيال، باسكال ايزي، سوميري الاليبو،  ايفاني.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات البطولة.

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موعد مباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى فى مجموعات الكونفدرالية

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