ماك أليستر يسجل التقدم لليفربول أمام ريال مدريد

سجل ماك اليستر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف التقدم لفريقه أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني ماك اليستر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف التقدم لفريقه أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 52 صنع برادلي واصبحت النتيجة ١-٠ للريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.