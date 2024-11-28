موعد مباراة مانشستر يونايتد وبودو جليمت في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مانشستر يونايتد مع نظيره بودو جليميت مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وبودو جليميت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات باليورباليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

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