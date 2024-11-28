تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

استقر روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بودو جليميت مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 على ملعب "أولد ترافورد" في خامس جولات مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بودو جليميت في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط غ: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، أماد ديالو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.