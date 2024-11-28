50 مليون يورو ثمن صفقة النصر السعودي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي فنربخشة التركي حدد سعر الاستغناء عن الدولي المغربي يوسف النصيري لصالح النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير التركية فأن إدارة فنربخشة رفضت عرض النصر السعودي مقابل 354 مليون يورو لحسم صفقة التعاقد مع يوسف النصيري في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي لن يوافق على انتقال النصيري إلى صفوف النصر إلا بعرض يصل إلى 50 مليون يورو.

موعد مباراة النصر المقبلة في دوري روشن

يلتقي النصر مع ضمك، الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر 2024، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

التقارير أكدت أن نادي فنربخشة التركي لن يوافق على إتمام الصفقة إلا في حال تلقى عرضًا بقيمة 50 مليون يورو.

