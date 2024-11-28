تطورات جديدة بشأن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات مع نظيره ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد خلال الانتقالات المقبلة.

ويسعي النادي الملكي للتعاقد مع أرنولد الذي ينتهي تعاقده مع الريدز في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحرة "يناير المقبل".

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وقال الإعلامي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، بأن العلاقة الجدية التي تجمع بين ناديي ليفربول وريال مدريد، ربما تمهد لانتقال أرنولد إلى صفوف الفريق الملكي، خاصة وأن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانتقال إلى النادي الإسباني.

وأضاف أن النادي الإنجليزي ربما يفتح باب المفاوضات مع نظيره الإسباني حتي لا يخسر أرنولد بشكل مجاني نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الأنباء تشير بأن الدولي الإنجليزي لا يريد تمديد عقده.
 

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