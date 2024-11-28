مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.


مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الأوروبي


مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.


ميتيلاند ضد آينتراخت فرانفكورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 3.


نيس ضد جلاسكو رينجرز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 5.


توتنهام هوتسبير ضد روما، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 1.


جالاتا سراي ضد ألكمار، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
 

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