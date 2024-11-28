عبدالمنعم أساسيًا.. تشكيل نيس لمواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، فرانك هايس، تشكيل فريقه الذين لمباراة رينجرز ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ مباراة نيس ورينجرز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أليانز ريفييرا".

وشهد تشكيل نيس، تواجد مدافع منتخب مصر، محمد عبدالمنعم، في تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة اليوم.

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تشكيل نيس اليوم أمام رينجرز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: مارسين بولكا. 
خط الدفاع: محمد عبد المنعم، يوسف ندايشيميي، ميلفن بارد، توم لوشيت. 
خط الوسط: كامارا، هشام بوداوي، بدر الدين بوعناني، روساريو. 
خط الهجوم: جيتان لابورد، يوسف موكو.
 

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