موتينج يستعد لخوض تجربة جديدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان السابق، للانضمام إلى فريق نيويورك ريد بولز، المنافس ببطولة الدوري الأمريكي، رسميا في يناير/كانون الثاني المقبل.

موتينج يستعد لخوض تجربة جديدة


وأوضحت شبكة "سكاي" التلفزيونية، اليوم الخميس، أن تشوبو موتينج اجتاز الفحص الطبي، حيث يستعد للحصول على عقد لمدة عامين على الأقل.

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ومن المقرر أن ينتقل تشوبو موتينج (35 عاما) مجانا للفريق الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع بايرن الصيف الماضي، حيث لم يتم تجديد تعاقده مع النادي البافاري، الذي انضم لصفوفه عام 2020.

ولعب النجم الكاميروني المخضرم، المولود في ألمانيا، في صفوف باريس سان جيرمان ما بين عامي 2018 و2020.

كما سبق له اللعب في إنجلترا مع ستوك سيتي، فيما ضمت الأندية الألمانية السابقة التي دافع عن ألوانها كل من هامبورج وشالكه وماينز.
 

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