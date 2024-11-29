مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم في دوري روشن السعودي 2025/1446.. تترقب جماهير كرة القدم في السعودية والعالم العربي مواجهة قوية بين النصر وضمك اليوم، في إطار دوري روشن السعودي 2025. يلتقي الفريقان في الجولة 12 من المسابقة، في مباراة حاسمة يتطلع خلالها النصر لتصحيح مساره بعد الخسارة الأخيرة، بينما يسعى ضمك للهروب من منطقة الخطر.

موعد مباراة النصر وضمك اليوم في دوري روشن السعودي 2025

تبدأ مباراة النصر وضمك اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 17:40 بتوقيت السعودية و16:40 بتوقيت مصر. المباراة ستُقام على ملعب الأول بارك، وستحظى بمتابعة واسعة من جماهير الفريقين.

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك عبر يلا شوت

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مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم في دوري روشن السعودي 2025/1446

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تتابعها على الإنترنت؟

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم.. وتمتلك شبكة SSC حقوق البث الحصرية لمباريات دوري روشن السعودي 2025، وستنقل مباراة النصر وضمك عبر قناة SSC SPORT HD1، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر تطبيق شاهد.

من معلق مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

وسيقوم أحمد النفيسة ومشاري القرني بالتعليق على المباراة عبر قناة SSC SPORT HD1، مما يضيف إلى المباراة طابعًا حماسيًا ومؤثرًا.

جدول مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025

إليكم جدول المباراة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب النصر - ضمك الجمعة 29 نوفمبر 2024، 17:40 السعودية / 16:40 مصر SSC SPORT HD1 أحمد النفيسة، مشاري القرني الأول بارك

تشكيل النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025

ويعتمد مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي على التشكيلة التالية في مواجهة ضمك:

الخطة: 4-3-3

التشكيلة المتوقعة: حارس المرمى: بينتو الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سيماكان، نواف بوشل الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري الهجوم: أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني



أهمية مباراة النصر وضمك

مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025 هي فرصة كبيرة للنصر لتحقيق الانتصار والاقتراب من فرق الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يقبع ضمك في المركز 11 برصيد 14 نقطة، ويقاتل للهروب من شبح الهبوط.

ملخص مباراة النصر وضمك

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