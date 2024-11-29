يلا شوت Al Nasr مشاهدة أونلاين النصر ضد ضمك بث مباشر دون تقطيع في دوري روشن السعودي.. يشهد دوري روشن السعودي موسم 2024-2025 لقاءً ناريًا بين النصر ضد ضمك، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق أهداف مختلفة، حيث يطمح النصر إلى العودة للطريق الصحيح بعد الخسارة الأخيرة، بينما يهدف ضمك للهروب من مراكز الهبوط. يمكنك الآن متابعة المباراة من خلال يلا شوت Al Nasr عبر الإنترنت لمشاهدتها بث مباشر دون تقطيع.

مشاهدة أونلاين النصر ضد ضمك بث مباشر دون تقطيع في دوري روشن السعودي

موعد مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي

النصر ضد ضمك ستكون ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2025 في الجولة 12، والتي تُقام يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، على ملعب الأول بارك. ستكون المباراة فرصة للنصر لاستعادة توازنه بعد النتائج المخيبة، بينما يسعى ضمك للابتعاد عن شبح الهبوط.

التاريخ: الجمعة 29 نوفمبر 2024

التوقيت: الساعة 17:40 بتوقيت السعودية (16:40 بتوقيت مصر)

الملعب: الأول بارك

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك

إذا كنت ترغب في مشاهدة النصر ضد ضمك بث مباشر عبر الإنترنت، فإن شبكة SSC SPORT HD1 هي القناة الحصرية لبث المباريات في دوري روشن السعودي 2024-2025. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد لمتابعة البث المباشر بأعلى جودة، بالإضافة إلى استخدام يلا شوت Al Nasr لمتابعة النصر ضد ضمك بث مباشر.

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معلق مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تم تعيين المعلقين مشاري القرني وأحمد النفيسة للتعليق على مباراة النصر ضد ضمك عبر قنوات SSC SPORT. وتُعد هذه المباراة من اللقاءات المهمة التي تجمع بين الفريقين في دوري روشن السعودي 2025، ما يجعل المعلقين يعكسان أهمية اللقاء على الشاشة.

تشكيل النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على التشكيلة التالية في مباراة النصر ضد ضمك:

الخطة 4-3-3: حارس المرمى: بينتو الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سيماكان، نواف بوشل الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري الهجوم: أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني



جدول مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب النصر ضد ضمك الجمعة 29 نوفمبر 2024، 17:40 بتوقيت السعودية SSC SPORT HD1 أحمد النفيسة، مشاري القرني الأول بارك

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وستكون هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات إثارة في دوري روشن السعودي 2024-2025، حيث يسعى النصر ضد ضمك لتحقيق هدفه في المسابقة والتقدم في جدول الترتيب.